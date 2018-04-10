İsrail keskin nişancısı, Filistinli göstericiyi böyle vurdu

Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde 30 Mart cuma günü başlattığı 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' devam ediyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.

Gazze'de hükümete bağlı Enformasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, söz konusu gösteriler sırasında, 13'ü gerçek mermi, 2'si gaz kapsülünün yol açtığı kırık, 25'i gazdan etkilenme olmak üzere 40 gazeteci yaralandı.

Bugün İsrail basınına düşen bir görüntü ise kan dondurdu. Göstericileri vurmakla görevlendirilen keskin nişancı askerlerden biri, Filistinli bir sivili vurma anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Askerin, sivil Filistinliyi vurduktan sonra sevinç çığlıkları attığı da videoya yansıdı.