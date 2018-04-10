İsrail keskin nişancısı Filistinli genci vurdu 'ne güzel video oldu!' dedi...

İSRAİL askerlerinin, bir Filitinli genci keskin nişancı atışıyla öldürdüğü anı kameraya aldıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda telle çevrili sınıra yaklaşan bir Filistinli gencin, İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu an görülüyor.

MAVİ ELBİSELİ DURUNCA VUR... Keskin nişancıya ait tüfeğin dürbününden kaydedilen görüntüde 3 Filistinli gencin sınıra yaklaştığı görünüyor. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan videoda, İsrailli komutanın kaydın alındığı tüfeği kullanan keskin nişancıya "mavi elbiseli olanı durduğu zaman vur" diye emir verdiği duyuluyor.

O PEMBE TİŞÖRTLÜYÜ VURDU... Ancak, keskin nişancı pembe tişört giyen Filistinli genci hedef aldığını söylüyor. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra bir el silah sesi duyuluyor ve sınıra yakın bir bölgede bulunan ve üzerinde pembe tişört bulunan genç yere düşüyor.

NE GÜZEL VİDEO OLDU... Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

Silah sesinin ardından onlarca Filistinli vurulan genci hastaneye kaldırmak için bölgeye geliyor ve genci oradan alıyor. Filistinli gencin vurulduğu anda bölgeden çok sayıda ambulans sesi yükseliyor.

  • Güncel 10 Nisan 2018 11:48
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ertugrul 10 Nisan 2018 08:11 filistine gelince sivil filistinliyi vurdu oluyo türkiyeye gelince terörist oluyo. bizde kürtleri vuruyooruz terörist diye aynısını yapıyoruz ben bu siyasetten birşey anlamadım

    CEVAP YAZ 5 1

  • Misafir 10 Nisan 2018 08:29 Biz kürtleri vurmuyoruz geri zekalı, teröristleri vuruyoruz.

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  • Misafir 10 Nisan 2018 08:52 evet anlamamışsın. Kapasiteni aşmaya çalış biraz. Kürtleri vurmuyoruz Teröristleri vuruyoruz. Teröristleri dininden ya da ırkından dolayı da vurmuyoruz, PKK paçavrasını taşıdığı için de vurmuyoruz, senelerce müsamaha gösterdik, silahla karşımıza çıktıkları için vurduk, vuruyoruz, vuracağız

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  • Misafir 10 Nisan 2018 12:06 Şimdiye kadar bize silah doğrultmayan hiç bir insanı vurmadık. Eğer bize silah doğrultan her kim olursa olsun türk, kürt, ermeni, laz farketmez, vururuz!

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