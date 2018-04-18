İsrail İran'ın hava savunma füzelerini hedef aldı!

İsrail'in geçen hafta düzenlediği saldırıda bugüne kadar İranlı milislerin kullandığı insansız hava araçlarının hedef alındığı düşünülüyordu.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, saldırıda İran ordusuna ait Tor hava savunma füzeleri de hedef alındı.İsmi açıklanmayan bir İsrailli askeri yetkili geçen hafta Humus'taki T-4 askeri üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir İsrailli askeri yetkili geçen hafta Humus'taki T-4 askeri üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu söyledi.

SALDIRI YENİ BİR SAYFA AÇTI: İlk kez İsrail tarafından İran hedeflerinin canlı olarak hedef alındığını belirten söz konusu İsrailli yetkili, saldırının yeni bir sayfa açtığını söyledi.Geçen hafta Suriye'nin Humus kentinde rejime ait T-4 hava üssüne iki savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda, 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.