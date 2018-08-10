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İsrail ile Hamas arasında ateşkes

İsrail ile Hamas arasında ateşkes

İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes sağlanarak dün akşam saat 22.45'te yürürlüğe girdi. Bu arada İsrail tarafı kamuoyu ile paylaşıldığı gibi bir anlaşmanın gerçekleşmediğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 23:57 - Güncelleme: 10-08-2018 00:22

İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes sağlanarak dün akşam saat 22.45'te yürürlüğe girdi. Hamas yetkilileri ateşkesi doğrularken, İsrail tarafı ise böyle bir anlaşmanın olmadığını ileri sürdü.

Gazze sınırında son 24 saattir operasyonlar giderek şiddetlendi.  Her iki tarafta meydana gelen kayıplar üzerine ülkelerin Mısır'ın ara buluculuğunda el sıkıştığını duyurdu. Haaretz'in haberine göre İsrail'in, Hamas yeni füze saldırısı düzenlemediği sürece Gazze şeridindeki operasyonlarını durduracağı belirtildi. İki taraf arasındaki ateşkesin Mısır'ın arabuluculuğunda yapıldığı ifade ediliyor.

İsrail Ordusu basin servisi, İsrail uçaklarının Filistinli militanların roket saldırılarına karşılık olarak Gazze Şeridi'nde 140'dan fazla stratejik askeri hedefe karşı saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İSRAİL TARAFI KABUL ETMİYOR

Bu arada Filistin tarafı ateşkes anlaşmasını kabul ederken İsrailli bir yetkili Hamas ile böyle bir anlaşmanın olmadığını ileri sürdü. Bu arada bölgedeki tarafsız kaynaklar İsrail'in Gazze sınırında geniş çaplı bir operasyon yapma ihtimalinin giderek düştüğünü belirtiyor.

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