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İsrail halkının büyük korkusu yüzde 52'si...

İsrail halkının büyük korkusu yüzde 52'si...

İsrail'de yapılan bir ankete göre halkın yarısından fazlası Suriye'deki son gelişmeler ve İran ile artan gerginlik nedeniyle ülkelerinin yakın bir gelecekte savaşa gireceğine inanıyor.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 12:59 - Güncelleme: 19-04-2018 12:59

Merkezi Tel Aviv'de bulunan Maariv gazetesindeki habere göre, özel bir anket şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında İsraillilerin yüzde 52'si ülkelerinin yakın bir zamanda savaşa gireceğine inandığını ortaya koydu.

"Panels Politics" adlı kuruluş, yaptığı son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 18'si İsrail'in "gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya" olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 34'ü İsrail'e yönelik tehdidin İran, Hamas ve Hizbullah'tan kaynaklı olduğunu ileri sürerken, "Yakın bir gelecekte savaş çıkacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 52'si evet cevabını verdi.

Öte yandan katılımcıların yüzde 32'si hayat pahalılığı ve ekonomik sorunların İsrail'in en büyük sorunu olduğunu belirtirken, kamu sektöründeki yolsuzluk olaylarının İsrail'in en önemli sorunu olduğunu dile getirenlerin oranı ise yüzde 22 olduğu bildirildi. 

Humus şehrindeki T-4 hava üssüne 9 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüş, Rusya ve İran saldırıyla ilgili İsrail'i suçlamıştı.

İran'dan gelen "karşılık verilecek" açıklamalarının ardından yerel basın, İsrail ordusunun Suriye sınırında bulunan işgal altındaki Golan tepelerinde askeri önlemlerini artırdığını ve gelecek ay ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak olan askeri tatbikata İsrail Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı göndermeyeceğini yazmıştı. 

İsrail Ordu Sözcüsü, Alaska'daki tatbikata ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri tatbikata katılacak ancak uçak katılımı Hava Kuvvetleri durum değerlendirmelerine göre ayarlanmıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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