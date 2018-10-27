İsrail Gazze'yi bombalıyor...

İsrail'in dün akşam saatlerinde başlattığı bombalı saldırı bu sabah da devam etti. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Layha beldesinde boş bir araziyi bombaladı. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

Dün yapılan saldırı sonrası Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiğini aktarmıştı.

İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı