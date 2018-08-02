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İsrail Gazzeli 4 kardeşi aynı kadere mahkûm etti

İsrail Gazzeli 4 kardeşi aynı kadere mahkûm etti

İsrail kurşunları, Filistinli 4 kardeşten birini tekerlekli sandalyeye, üçünü koltuk değneklerine muhtaç bırakarak aynı kadere mahkûm etti.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 12:47 - Güncelleme: 02-08-2018 12:47

Filistinli Diyab ailesinden 4 kardeş, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu yaralandı.

Gazze'deki Beric Kampı'nda yaşayan ikizlerden Muhammed ve Ahmed (29) ile kardeşleri Bilal (27) hareket etmek için koltuk değneklerine, en küçükleri Said (19) ise tekerlekli sandalyeye muhtaç kaldı.

Filistinli kardeşler günlerinin bir kısmını tedavi için hastanede geçirirken, diğer kısmını da etrafları koltuk değnekleriyle çevrili şekilde acı içinde geçiriyor.

Yaşadıkları her şeye rağmen umudunu kaybetmeyen gençler, iyileşip eski hayatlarına dönmeyi temenni ediyor.

Kardeşlerden Said 30 Mart'ta, ikizler Ahmed ve Muhammed ile Bilal ise 11 Mayıs'taki gösterilerde yaralandı.

En küçükleri Said, her iki ayağından yara alırken, Bilal sağ bacağından, Ahmed sağ bacağının üst kısmından, Muhammed de sol dizinden yaralandı.

İkizlerden Muhammed, evli ve bir çocuk babası. Bilal ve Ahmed de ailenin geçimine katkı sağlamak için çalışıyor. Said ise öğrenci.

"İşe dönemedim. Bu yüzden gelirimiz yok"
Gençler, yaraları nedeniyle vücutlarında kalıcı hasar oluşmasından ve çalışamamaktan endişe ediyor.

AA muhabirine konuşan Muhammed, 2 yaşında bir kızı olduğunu, eşi ve kızıyla kiralık küçük bir dairede yaşadıklarını anlattı.

Taş fabrikasında çalıştığını söyleyen Muhammed, yaralandığı için evin geçimini sağlayamamaktan endişe ettiğini belirterek, "Yaralanmam, hayatımı etkiledi. Hâlâ işe dönemedim. Bu yüzden gelirimiz yok." dedi.

Muhammed, kardeşlerinin de çalışamayacak durumda olduğunu, günlerini hastane ve evde geçirdiklerini dile getirdi.

"Yaralandığım için hayatımın bir yılını kaybettim"
Said ise 30 Mart'ta gösterilerin ilk günü iki ayağından yaralandığını, 5 ameliyat geçirdiğini ve şu an ancak tekerlekli sandalyeyle hareket edebildiğini aktardı.

Yaralanması, tedavi süreci ve çektiği acılar nedeniyle bu yıl liseden mezun olması gerekirken sınıfta kaldığını ifade eden Said, "Yaralandığım için hayatımın bir yılını kaybettim. Ama kararlıyım gelecek yıl okula döneceğim. Şu an benim için en önemli şey tekerlekli sandalye olmadan yürüyebilmek." dedi.

Özellikle geceleri acılarının arttığını anlatan Said, annelerinin kendilerine yardımcı olduğunu, ihtiyaçlarının çoğunu onun karşıladığını söyledi.

Anne Merve ise çocuklarını bu hâlde görünce içinin parçalandığını belirterek, çocuklarının tam olarak tedavi olabilmesi için yerel ve uluslararası sağlık kurumlarından destek istedi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde aralarında çocukların da olduğu 150'den fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu, 17 binden fazla kişi yaralandı.

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Kaynak : AA

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