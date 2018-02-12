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İsrail gazetesine göre Ortadoğu'nun yeni patronu bakın kim!

İsrail gazetesine göre Ortadoğu'nun yeni patronu bakın kim!

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinin İsrail’in Suriye’deki baskınlara son verdiğini öne sürdü. Gazete Putin'in Ortadoğu'nun yeni patronu olduğunu yazdı.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 15:58 - Güncelleme: 12-02-2018 15:58

İsrail’e ait bir savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi ve İsrail’in Suriye’de İran’ı hedef alması tüm dünyada büyük yankı bulurken, İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinin İsrail’in Suriye’deki baskınlara son verdiğini öne sürdü.

Haaretz, “Putin’in Netanyahu ile telefon görüşmesi, İsrail’in Suriye’deki baskınlara son verdi” başlığı ile yayımladığı geniş analizde, “Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Suriye’de İsrail ile İran arasındaki çatışmaya son verdi ve iki taraf onun kararını kabul etti. Budur sanki geçen hafta sonunda yaşanan olaylar zincirinden çıkarılacak sonuç” diye yazdı.

KISA BİR SÜRE SONRA SON BULDU: Haaretz’de yer alan analiz şöyle devam etti: “İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriyeli hedefler ve Suriye’deki İran tesislerine yönelik ikinci bombardıman dalgasının ardından Cumartesi öğleden sonra üst düzey İsrail yetkilileri hala sert çizgiyi izliyordu ve Kudüs daha fazla askeri eylemleri düşündüğü gibi idi. Ancak bu yöndeki konuşmalar, Putin ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra son buldu.”

RUSYA, İŞLERİN NASIL OLACAĞINI DİKTE EDİYOR

Haaretz, “Netanyahu-Putin görüşmesi sonrası sessizlik bir kez daha Ortadoğu’da gerçek patronun kim olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandığı analizde, ABD’nin bölgede yok olmaya devam ederken ve tutarlı bir ABD’nin dış politikası için arayışlar sürerken “Rusya’nın işlerin nasıl olacağını dikte ettiğini” savundu.

“Moskova, son yıllarda Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın rejimini kurtarmak için o kadar çaba ve kaynak harcadı ki stratejik projesinin İsrail tarafından boşa çıkarılmasına izin veremez” görüşünün de dile getirildiği analizde, Netanyahu için Ruslarla karşı karşıya gelmek istemeyeceği belirtilirken “İranlılarla olan ihtilafı ona yeter” deniliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 16:47 Pervin Buldan, 2005'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi......

    CEVAP YAZ 4 2
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