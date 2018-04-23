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İsrail gazetesinden çarpıcı Erdoğan iddiası!

İsrail gazetesinden çarpıcı Erdoğan iddiası!

Avrupa'da yayın yapan birçok gazete, Türkiye'de yapılacak seçimlerin nabzını tutmaya başladı. İsrail Haaretz Gazetesi ise muhalefetin tüm çabalarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanacağının garanti olduğunu yazdı.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 08:55 - Güncelleme: 23-04-2018 08:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurmasından sonra dünya ülkeleri gözlerini Türkiye'ye çevirdi.

Avrupa'da yayın yapan birçok gazete, Türkiye'de yapılacak seçimlerin nabzını tutmaya başladı.

Seçimlerle ilgili son analiz ise, İsrail'de yayın yapan Haaretz Gazetesi'nde Simon A. Waldman imzasıyla yayınlandı.

ERDOĞAN AKILLI SİYASETÇİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "akıllı bir siyasetçi" olarak nitelendiren Waldman, erken seçim hamlesi karşısında muhalefetin çaresiz olduğunu yazdı.

"KAZANACAKTI ŞİMDİ ZAFER GARANTİ"

İsrailli yazar, "Planlanan takvimden 17 ay önce, 24 Haziran’da erken Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını açıklamak akıllıca bir hamleydi. Erdoğan ve onun iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi her zaman kazanacaktı ancak şimdi zafer neredeyse garanti." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 10:34 2.ustun cesaret madalyasını da takarlar arik

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