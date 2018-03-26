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İsrail duyurdu! ABD 2018'de İsrail'e verecek

İsrail duyurdu! ABD 2018'de İsrail'e verecek

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD'nin İsrail füze savunma sistemi için 2018 yılında 705 milyon dolar vereceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 12:27 - Güncelleme: 26-03-2018 12:27

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman bugün yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi'nin İsrail'in füze savunma programı için rekor miktarı onayladığını duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum: 2018'de 705 milyon dolar!" sözleriyle ABD'nin 2018'de İsrail füze savunma sistemi için ayırdığı bütçeyi duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığına göre finansman artışı, Demir Kubbe füze savunma sistemi, Davud Sapanı ve Arrow-3 füze savunma sistemlerinin üretimi için gerçekleşti.

BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA: Sistemler, İsrail'e, Gazze ve Hizbullah tarafından fırlatılan kısa ve orta menzilli füzelere ve daha donanımlı uzun menzilli İran balistik füzelerinin oluşturduğu tehdide karşı koruma sağlıyor.

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  • SİVAS 26 Mart 2018 12:51 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNDAN KORKUP HAPSE ATAN İSRAİL, DUNYANIN EN KORKAK DEVLETİSİNİZ. BU UTANÇ SİZE YETER?

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