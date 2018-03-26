İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman bugün yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi'nin İsrail'in füze savunma programı için rekor miktarı onayladığını duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum: 2018'de 705 milyon dolar!" sözleriyle ABD'nin 2018'de İsrail füze savunma sistemi için ayırdığı bütçeyi duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığına göre finansman artışı, Demir Kubbe füze savunma sistemi, Davud Sapanı ve Arrow-3 füze savunma sistemlerinin üretimi için gerçekleşti.
BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA: Sistemler, İsrail'e, Gazze ve Hizbullah tarafından fırlatılan kısa ve orta menzilli füzelere ve daha donanımlı uzun menzilli İran balistik füzelerinin oluşturduğu tehdide karşı koruma sağlıyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN İsrail duyurdu! ABD 2018'de İsrail'e verecek haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER