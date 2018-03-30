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İsrail bu sabah tankla saldırdı! Gerginlik hat safhada

İsrail bu sabah tankla saldırdı! Gerginlik hat safhada

Gazze’yi hedef alan İsrail ordusunun ateşinde bir Filistinli çiftçi öldü, bir yaralı var. Kurbanın yakınları Gazze'deki hastanede gözyaşı döktü.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 08:55 - Güncelleme: 30-03-2018 08:55

Cuma günü erken saatlerde Gazze’ye İsrail tankından atış yapıldı. Filistinli yetkililer, Han Yunus’u hedef alan saldırıda bir çiftçinin öldüğünü açıkladı. Yaralı bir kişi ise hastaneye taşındı.

Hayatını kaybeden Filistinlinin isminin Ömer Vahid Samur olduğunu sayfalarına taşıyan İsrail'in Haaretz gazetesi, sınırdaki bir başka olayda da İsrail askerlerinin iki şüpheliye ateş açtığını bildiriyor. Tel Aviv yönetiminden henüz bir açıklama yok.

TANSİYON YÜKSEK: Saldırının gerçekleştiği bölgede yer alan sınırda son haftalarda tansiyon yüksek, İsrail sınır polisi ve Filistinliler karşı karşıya geliyor.

Dün akşam aynı bölgede gerçekleşen gösteri sırasında İsrail askerleri ateş açmış, üç Filistinli yaralanmıştı.

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