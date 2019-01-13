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İsrail Başbakanı Netanyahu resmen açıkladı Ortadoğu'da bir ilk

İsrail Başbakanı Netanyahu resmen açıkladı Ortadoğu'da bir ilk

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'da İran ve Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenlediğini ilk kez resmi olarak açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 17:18 - Güncelleme: 13-01-2019 17:18

İsrail Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, haftalık kabine toplantısından önce yaptığı konuşmada, daha önce yapmadığı bir şekilde, geçen cuma gününden bu yana Şam'daki bazı noktalara düzenlenen saldırıların sorumluluğunu resmi olarak üstlendi.

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu 'İran'a ve Hizbullah'a ait' noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan haberde Netanyahu'nun bu açıklamasıyla, İsrail'in ilk kez Şam'daki bölgelere düzenlediği saldırının sorumluluğunu resmi şekilde itiraf ettiği belirtildi.

Gelecek hafta görevi sona erecek İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun son 4 yıl içinde Suriye'nin yanı sıra adını vermediği başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenlediğini belirtmişti.

İsrail savaş uçakları, cuma akşamı Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda yer alan Uluslararası Şam Havalimanı'na füze saldırısı düzenlemişti.

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  • Misafir 13 Ocak 2019 17:37 Hizbullah Suriye'den çıkarılmalı...

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