İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre Netanyahu'nun özel doktoru, ateşinin yükselmesi ve öksürük şikayetiyle Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Netanyahu'nun doktoru, İsrail Başbakanı'nın yaşadığı sağlık sorununun yaklaşık iki hafta önce geçirdiği rahatsızlığın ardından dinlenmesi gereken süreyi tamamlamamasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

İsrail polisi, hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Neyanyahu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan sorgulamayı sağlık sorunları nedeniyle ertelemişti.