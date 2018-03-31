İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinliye infazı kameraya yakalandı

Filistinlilerin toprak gününde İsrail, Gazze’nin sınır bölgesinde yaptıkları yürüyüşte 14 Filistinliyi öldürmüş ve bin 400 kişiyi de yaralamıştı. Merkezi Londra’da bulunan İnsan Hakları Gözlem evinin Ortadoğu Kuzey Afrika direktörü Sarah Leah Whitson, resmi twitter hesabından attığı twitte, "İsrail uzun süredir gerçek mermi kullanarak şok sayıda Filistinliyi öldürdü ve yaraladı" dedi. Whitson, İsrail’in göstericilere katılanlara karşı uzun süredir gerçek mermi kullanmasının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

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