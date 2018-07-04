İsrail askerleri Türk bayrağı sallayan Filistinli genci vurdu

Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de ayağından vurdu. Yaralanmasına rağmen elinden Türk bayrağını düşürmeyen Filistinli genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından ambulansa taşındı.

AA ekibi de Filistinli gencin Türk bayrağını kaldırdığı ve İsrail askerleri tarafından vurulduğu anları görüntüledi. Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etmek için posterlerini taşımıştı.