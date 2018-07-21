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İsrail askerleri şehit etmişti: Dikkat çeken detay

İsrail askerleri şehit etmişti: Dikkat çeken detay

İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurularak şehit olan ve naaşı Türk bayrağına sarılarak son yolcuğuna uğurlanan 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan'ın akrabaları AA'ya konuştu.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 20:23 - Güncelleme: 21-07-2018 20:23

İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurulan Bedvan, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere katılmak üzere evden her çıkışında ailesi, akrabaları ve arkadaşlarına şehit olduğu takdirde naaşının Türk bayrağına sarılmasını vasiyet ediyordu.

Şehidin amcasının oğlu İyhab Bedvan yaptığı açıklamada, "Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi." dedi.

İyhab Bedvan, şehidin Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine hayran olduğunu belirterek, "Bana her zaman 'Keşk Türkiye'ye gidip Erdoğan'ı yüz yüze görebilsem' derdi." diye konuştu. Bedvan'ın başlangıcından beri gösterilere gittiğini ve her gidişinde Türk bayrağı açtığını belirten İyhab Bedvan, "Bir defasında ona neden sürekli Türk bayrağı taşıyorsun dediğimde bana 'Türkiye'yi ve cumhurbaşkanını çok seviyorum. Erdoğan adil biri, kutsallarımızı ve İslam'ı savunan tek kişi' diye cevap vermişti." ifadelerini kullandı.

İyhab Bedvan, şehidin sürekli olarak kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasının ve Filistinlilerin savunucusu olduğunu söylediğini belirtti. 

Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Filistinliler zaman zaman Türk bayrağı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyor.

TÜRK BAYRAĞINI ELİNDEN DÜŞÜRMEMİŞTİ

Daha önce Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrailaskerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, yaralanmasına rağmen Türk bayrağını elinden düşürmemiş ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine bir teşekkür nişanesi olarak Türk bayrağı taşıdığını dile getirmişti.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda Muhammed Şerif Bedvan (27), Muhammed Ebu Ferhane (31), Şaban Ebu Hatır (26) ve Mahmud Kışta (23) şehit olmuştu.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 21 Temmuz 2018 21:09 Dünya bir kurtarici ariyor.. Onuda AA haber coktan bulmus?

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