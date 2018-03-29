İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Açıklamada, yaralıların durumunun ağır olmadığı ifade edildi.
Olayla ilgili İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail askerleri genellikle sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açıyor.
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