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İsrail askerleri Filistinli kız çocuğunu sokak ortasında katletti!

İsrail askerleri Filistinli kız çocuğunu sokak ortasında katletti!

Filistin'in Doğu Kudüs bölgesinde sırt çantalı 16 yaşındaki kız çocuğu, peçesini açmadığı için İsrail askerleri tarafından sokak ortasında öldürüldü.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 09:44 - Güncelleme: 31-01-2019 09:44

İsrail askerleri Doğu Kudüs'teki al-Zaayim kontrol noktasından geçen peçeli ve sırt çantalı 16 yaşındaki kız çocuğunu, peçesini açmadığı gerekçesiyle ateş ederek öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, sırtında çantası ile okuldan evine dönmekte olan Samah Mubarak'ın İsrail askerleri tarafından kontrol noktasında vurulduğunu; Mubarek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖLDÜRDÜKLERİ KIZA SİLAH DOĞRULTTULAR: İsrail askerleri, peçesini açmadığı için öldürdüğü kızı, 'bıçakla saldırdı" sözleriyle suçladı. Ateş ederek öldürdükleri 16 yaşındaki kız çocuğunun son anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yerel bir kanal tarafından kaydedilen görüntüde ise yerde cansız şekilde yatan kız çocuğuna, İsrail askerinin silah doğrultarak beklediği görülüyor. Görüntülerde, ölen kızın çantasını açan diğer askerlerin ise kitaplarla karşılaştıkları görülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 10:48 Allahım bize güç ver. Allahım bize senin yolundan gidenler olarak birlik nasip et. Allahım sen bu yavrucağı cennetine al. yardım et Ya Rabbim utancımızdan ne yapacağımızı bilmiyoruz. bize bu şeytanla mücadele etme gücü ve aklı ver.

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