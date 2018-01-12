  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İsrail askeri Gazze'de yine kan döktü

İsrail askeri Gazze'de yine kan döktü

İsrail, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere saldırdı. İlk belirlemelere göre çıkan olaylarda 41 kişi yaralanırken, asker sivillere karşı yine gerçek mermi kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-01-2018 20:34 - Güncelleme: 12-01-2018 20:34

GAZZE sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 41 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerleri, cuma namazının ardından Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanan Filistinli gençlere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Kudra daha önceki açıklamasında müdahale nedeniyle 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsrail askeri Gazze'de yine kan döktü haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Frank Furter 12 Ocak 2018 20:57 Yine mi kandırıldık!...............Almanya’da “büyük koalisyon” kurulmasına yönelik 26’ncı sayfada yer alan “Türkiye” başlıklı maddeye göre, Türkiye’yle AB’ye katılım müzakerelerinde yeni fasıl açılmayacak ,,,

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat