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İsrail askeri Filistinlere saldırdı! Can kaybı artıyor 500 yaralı var

İsrail askerleri Filistinler'in Toprak Günü yürüyüşüne müdahale etti. İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 7 Filistinli hayatını kaybederken 500 Filistinli yaralandı. Filistinli liderlerin çağrısıyla binlerce Filistinli İsrail sınırına akın etti. Yürüyüşe Hamas lideri de katılıyor.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:52 - Güncelleme: 30-03-2018 15:52

Filistin topraklarının İsrail tarafından gasp edilmesini protesto amaçlı düzenlenen dev 'Büyük Dönüş' yürüyüşü için İsrail sınırında toplanan Filistinliler'e İsrail askerinin saldırması sonucu ölü sayısı 7'ye yükseldi, 500 yaralı var. Filistinli liderlerin çağrısıyla binlerce Filistinli İsrail sınırına akın etti.

Yürüyüşe katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, eylemde yaptığı konuşmada, "Eskiden düşmanların lider kadrosu 'Büyükler ölür küçükler unutur' derdi, işte büyükler, küçükler, dedeler ve torunlar buradalar ve geri dönüş şarkıları söylüyorlar." dedi.

GERİ DÖNMEKTE KARARLIYIZ: Filistin'in alternatifi olmadığı gibi geri dönüşten başka çarenin de bulunmadığını dile getiren Heniyye, Filistinlilerin 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına dönmekte kararlı olduklarını ifade etti.

TÜM YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Heniyye, geri dönüş konusunun yalnızca söylemlerde kalmasına kesinlikle razı olmayacaklarını vurgulayarak, bunun hayata geçmesi için tüm yollara başvuracaklarını vurguladı. İsrail, Filistin'in çeşitli bölgelerine 100 keskin nişancı yerleştirdiğini açıklamıştı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" başladı! Sınıra doğru gidiyorlarHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

İsrail Savaş Bakanı Avigdor Liberman da yürüyüşe katılacak olan Filistinlilerin can güvenliğinin olmayacağını açıklayarak katliam sinyalini vermişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • TRABZONLU !!!!!!! 30 Mart 2018 16:43 Katil devleti kurdurttular oraya milletin ba$ina bela oldu !!!!!

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