İsrail askeri 3 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı!

Batı Şeria'nın El Halil kentinde İbrahim Camii yakınlarında 3 yaşındaki Dergam Kerem Mesude, evinin önünde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmakla korkutuldu. Sosyal medyada bir Filistinli aktivist tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail askeri çocuğu kolundan tutarak gözaltına almakla tehdit edip hırpalıyor ve küçük çocuğun abisi kendisini kurtarmaya çalışıyor. Bir Filistinlinin de müdahale etmesinin ardından İsrail askeri küçük yaşındaki çocuğu bırakmak zorunda kalıyor. İşgalci İsrail güçlerine ait hapishanelerde, şuanda 18 yaşın altında yaklaşık 300 çocuk tutuklu bulunuyor.

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