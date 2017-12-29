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'İsrail, ABD’siz barış görüşmelerine katılmaz'

'İsrail, ABD’siz barış görüşmelerine katılmaz'

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in ABD’nin arabulucu olmadığı barış görüşmelerine katılmayacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 18:05 - Güncelleme: 29-12-2017 18:05

İsrail’in Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda açıklamalarda bulunan ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, “İsrail, (ABD’nin olmadığı) ve başka bir devletin arabuluculuğunda olacak herhangi bir barış görüşmesine asla katılmaz.” dedi.

Friedman, ABD’nin müdahalesi olmadan İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmayacağına vurgu yaparak, “Sadece Birleşik Devletler, tarihi bir barışın sağlanmasını sağlayacak bölgesel bir güvenilirliğe sahiptir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması ve ABD’nin Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington temsilciliğini kısmi olarak kapatmasını ABD halkının iradesi olarak niteleyen Friedman, “Biz kanun devletiyiz. Bu kanunlar önemli hükümet politikalarını yansıtmak için var. Filistinlilerin de bu yasalara uymamaları için hiçbir neden yok. Eğer uyarlarsa bu kanunlarla barış süreci çok hızlı bir şekilde ilerler.” şeklinde konuştu.

Friedman, Filistin’in ABD’nin Kudüs kararına karşı ortaya koyduğu tavrın “çirkin, kışkırtıcı ve haksız” olduğunu ileri sürerek, “(Filistinlilerin bazı tepkileri) Çirkin, kışkırtıcı, haksız ve anti-Semitikti. Bu tepkiler çok fazla duygusaldı ve maalesef aşırıydı. Çünkü Amerika, İsrail'in egemenliğinin sınırları da dahil olmak üzere Kudüs'ün son statüsü ile ilgili konularda net bir tavır takınmadı.” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 29 Aralık 2017 21:35 O zaman masadan kalkin!

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