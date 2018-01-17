Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler konuştu

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düşen CN-235 CASA tipi askeri uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler, gördüklerini anlattı. Yalvaç'a bağlı Yukarı Kaşıkara köyündeki kazanın yaşandığı bölgede, askeri yetkililerin incelemeleri sürüyor. Enkaz alanına ulaşılabilen yol, güvenlik görevlileri tarafından kesilmiş durumda.

Kazanın ardından arama çalışmalarına katılan köylülerden Özkan Gemici, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Gemici, kaza haberini kahvehanede otururken aldıklarını, ardından köye 12 kilometre uzaklıktaki kazanın yaşandığı tepeye gittiklerini belirtti.

Arama faaliyetlerine köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca ile katıldıklarını vurgulayan Gemici, arazinin çamurlu olmasından dolayı binek araçların ilerleyemediği yere traktörle ulaştıklarını ifade etti.

Köye yakın dağlık arazide uzun süre uçağın enkazını aradıklarını kaydeden Gemici, şöyle konuştu: "Olay yerine vardığımızda askeri helikopterlerin şehitlerimizin cenazelerini aldığını gördük. Uçağın ikiye bölündüğüne şahit olduk. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı. Araçla gitmek mümkün değildi."

Çamur içinde kaldıkları ve üşüdükleri gözlenen köylüler, kahvehanede ısınmaya çalıştı.

  • Güncel 17 Ocak 2018 21:17
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler konuştu videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat