Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler konuştu

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düşen CN-235 CASA tipi askeri uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler, gördüklerini anlattı. Yalvaç'a bağlı Yukarı Kaşıkara köyündeki kazanın yaşandığı bölgede, askeri yetkililerin incelemeleri sürüyor. Enkaz alanına ulaşılabilen yol, güvenlik görevlileri tarafından kesilmiş durumda.

Kazanın ardından arama çalışmalarına katılan köylülerden Özkan Gemici, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Gemici, kaza haberini kahvehanede otururken aldıklarını, ardından köye 12 kilometre uzaklıktaki kazanın yaşandığı tepeye gittiklerini belirtti.

Arama faaliyetlerine köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca ile katıldıklarını vurgulayan Gemici, arazinin çamurlu olmasından dolayı binek araçların ilerleyemediği yere traktörle ulaştıklarını ifade etti.

Köye yakın dağlık arazide uzun süre uçağın enkazını aradıklarını kaydeden Gemici, şöyle konuştu: "Olay yerine vardığımızda askeri helikopterlerin şehitlerimizin cenazelerini aldığını gördük. Uçağın ikiye bölündüğüne şahit olduk. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı. Araçla gitmek mümkün değildi."

Çamur içinde kaldıkları ve üşüdükleri gözlenen köylüler, kahvehanede ısınmaya çalıştı.