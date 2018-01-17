Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler konuştu

Arama faaliyetlerine köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca ile katıldıklarını vurgulayan Gemici, arazinin çamurlu olmasından dolayı binek araçların ilerleyemediği yere traktörle ulaştıklarını ifade etti. Köye yakın dağlık arazide uzun süre uçağın enkazını aradıklarını kaydeden Gemici, şöyle konuştu: "Olay yerine vardığımızda askeri helikopterlerin şehitlerimizin cenazelerini aldığını gördük. Uçağın ikiye bölündüğüne şahit olduk. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı. Araçla gitmek mümkün değildi."