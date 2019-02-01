Isparta'da sorumsuzluk can aldı ambulans araçlar yüzünden sokağa giremedi

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Şengül Kaya, dün öğle saatlerinde fenalaşınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Verilen adrese kısa sürede ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi.

Siren sesi ve anonslarla araçların çekilmesi istendi, ancak araç sahiplerine ulaşılamadı. Şengül Kaya'nın oğlu Tevfik Kaya da araç sahiplerine ulaşmak için apartmanların zillerine bastı. Tüm uğraşlara rağmen sürücülere ulaşamayan Kaya, sinirlenerek bir otomobilin camına yumruk atıp, kırdı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE YETİŞEMEDİ

Ambulans sokağa giremeyince eve koşarak giden sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Şengül Kaya'yı sedye ile çıkarıp, sokak başında bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

'BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI'

Araç sahiplerine tepki gösteren Tevfik Kaya, "Sokağa park edilen araçlar her zaman sıkıntı yaratıyor. Sokağın başına park edilen bir otomobil giriş çıkışı engelliyor. Ambulans sokağa giremedi. Sedye ile sokağın başına kadar taşıdık. Kalp krizi geçiren anneme ekipler ulaşmakta güçlük yaşadı. Yaşananların sorumlusu ise sorumsuz sürücüler. Buna bir çözüm bulunmalı ve başka canların yanması engellenmeli. Annemi kaybettik, başkalarını kaybetmeyelim" dedi.