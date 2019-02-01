  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Isparta'da sorumsuzluk can aldı ambulans araçlar yüzünden sokağa giremedi

Isparta'da sorumsuzluk can aldı ambulans araçlar yüzünden sokağa giremedi

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kalp krizi geçiren 66 yaşındaki Şengül Kaya'ya müdahale için ambulansla gelen sağlık ekipleri, düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa girmekte zorlandı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 01-02-2019 13:41 - Güncelleme: 01-02-2019 13:41

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Şengül Kaya, dün öğle saatlerinde fenalaşınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Verilen adrese kısa sürede ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi.

Siren sesi ve anonslarla araçların çekilmesi istendi, ancak araç sahiplerine ulaşılamadı. Şengül Kaya'nın oğlu Tevfik Kaya da araç sahiplerine ulaşmak için apartmanların zillerine bastı. Tüm uğraşlara rağmen sürücülere ulaşamayan Kaya, sinirlenerek bir otomobilin camına yumruk atıp, kırdı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE YETİŞEMEDİ
Ambulans sokağa giremeyince eve koşarak giden sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Şengül Kaya'yı sedye ile çıkarıp, sokak başında bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

'BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI'
Araç sahiplerine tepki gösteren Tevfik Kaya, "Sokağa park edilen araçlar her zaman sıkıntı yaratıyor. Sokağın başına park edilen bir otomobil giriş çıkışı engelliyor. Ambulans sokağa giremedi. Sedye ile sokağın başına kadar taşıdık. Kalp krizi geçiren anneme ekipler ulaşmakta güçlük yaşadı. Yaşananların sorumlusu ise sorumsuz sürücüler. Buna bir çözüm bulunmalı ve başka canların yanması engellenmeli. Annemi kaybettik, başkalarını kaybetmeyelim" dedi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Isparta'da sorumsuzluk can aldı ambulans araçlar yüzünden sokağa giremedi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro