Isparta'da şehit olan askerlerimizin evlerine ateş düştü

Isparta'daki uçak kazasında şehit olan askerlerin Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı olduğu açıklandı. Üç şehitten ikisinin Ordulu olduğu öğrenildi.

Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa’nın Ordu’nun Fatsa ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Binbaşı Ümit Karamustafa’nın şehit haberini alan yakınları ise baba evine akın etti.

(Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa)

Şehit haberini Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve protokol üyeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan evlerine giderek acılı haberi baba Sebahattin Karamustafa’ya verdi. Aldıkları şehit haberiyle sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit düşen Binbaşı Karamustafa’nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

(Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı)

EMEKLİLİĞİYLE BİR AY KALMIŞTI

Şehit Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Faruk Arlı'nın da acı haberi Eskişehir'de yaşayan eşi Berna Arlı'ya ulaştı. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Emekliliğine bir ay kaldığı öğrenilen Arlı'nın, Ömer ve Duru adında iki çocuğu vardı.

Astsubay Ömer Kadir Arlı’nın Kütahya'da yaşayan annesi ise 112 Acil Sağlık ekipleri ve askeri erkanın zile bastığını görünce, oğlunun şehit olduğunu anlayarak feryat etti.

ANNEDEN ACI SORU: NEDEN GELDİNİZ?

Anne askeri erkana ‘Neden geldiniz?', 'Ne oldu?’ sorularını sormasına üzerine askeri erkanda bulunan komutanlar ‘Hava anne ziyaretine geldik’ diye cevap verip içeri girdiler. Acılı anne sakinleştirildikten sonra askeri erkan aileye oğullarının şehit olduğu bilgisini verdi.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞEHİT AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Isparta'da CASA tipi askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın Ordu’daki baba ocağına ateş düştü.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve askeri heyet, şehidin Altınordu ilçesi Yaraşlı Mahallesi'nde oturan anne ve babasına acı haberi vermek üzere eve gitti.

Acı haberi alan anne İnci ve baba Mustafa Şefik Odabaşı büyük üzüntü yaşadı. Anne babanın sağlık durumu 112 ekiplerince her an kontrol edilirken, olayı duyan mahalle sakinleri de eve akın etti. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri de evlerini bayraklarla donattı.

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