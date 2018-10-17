İspanyollar Arda'yı bombaladı: Son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan taciz krizi İspanya basınında geniş yer aldı. İspanyol basın kuruluşları Arda’ya ağır eleştirilerde bulundu.

İspanyollar Arda'yı bombaladı: Son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında, ünlü futbolcunun 9 Ekim Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda popçunun eşine tacizde bulunduğu gerekçesi ile başlayan kriz İspanya basınında geniş yer aldı. İspanyol basın kuruluşları yaşananlar üzerinden Turan'a ağır eleştirilerde bulundu.

17
İspanyollar Arda'yı bombaladı: Son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı

"Arda Turan'ın drifti, bir şarkıcının burnunu kırdı, silah çekti"
İspanya'nın günlük gazetelerinden El Pais, Arda Turan krizini, “Arda Turan'ın drifti, bir şarkıcının burnunu kırdı ve sonra silah çekti” şeklinde yayınladı. Konu hakkında yapılan çeşitli açıklamalara yer veren gazete olayın tüm detaylarını aktarırken, yaşanan kavganın Arda Turan'ın ilk vakası olmadığını belirtti.

27
İspanyollar Arda'yı bombaladı: Son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı

"Arda Turan 12 yıl hapisle yüz yüze"
Bir diğer İspanyol basın kuruluşu olan El Mundo ise EFE Ajansı'na dayandırdığı haberini, “Bir gece kulübünde saldırıda bulunan Arda Turan 12 yıl hapisle yüz yüze” başlığı ile servis etti. El Mundo, Arda Turan'ın 12 ila 15 yıl arasında hapis suçu ile yüz yüze olduğunu belirterek, yaşanan kavgadan sonra Turan'ın şarkıcı Berkay'ı hastaneye kadar takip edip ona silahla ateş ettiğini aktardı.

37
İspanyollar Arda'yı bombaladı: Son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı

"Arda'nın durdurulamaz düşüşü"
İspanya'da spor alanı özelinde haber yapan Sport kuruluşu ise olayları, “Arda'nın durdurulamaz düşüşü” ifadeleri ile aktardı. Sport yayınladığı yazıda, “Barcelona'nın son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı Arda Turan'dır” şeklinde değerlendirmede bulundu. Arda Turan'ın kavga anındaki görüntülerine de yer veren Sport, “Arda Turan'ın kişisel düşüşünün inkar edilemez ve korkunç kanıtları” ifadelerini kullandı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro