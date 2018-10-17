İspanyollar Arda'yı bombaladı: Son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı

"Arda Turan 12 yıl hapisle yüz yüze"

Bir diğer İspanyol basın kuruluşu olan El Mundo ise EFE Ajansı'na dayandırdığı haberini, “Bir gece kulübünde saldırıda bulunan Arda Turan 12 yıl hapisle yüz yüze” başlığı ile servis etti. El Mundo, Arda Turan'ın 12 ila 15 yıl arasında hapis suçu ile yüz yüze olduğunu belirterek, yaşanan kavgadan sonra Turan'ın şarkıcı Berkay'ı hastaneye kadar takip edip ona silahla ateş ettiğini aktardı.