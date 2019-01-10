İspanya'dan müjdeli haber: Adım adım Galatasaray'a!

İspanyol basınında yer alan haberlerde Valencia'nın 2. Lig ekibi Sporting Gijon'a 2-1 yenildiği Kral Kupası maçına 11'de başlayan ve etkisiz oyunu sonrası 2. yarının başında oyundan çıkarılan 25 yaşındaki golcünün bu saatten sonra takımda şans bulmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Marcelino, "Artık bazıları sınırları zorluyor ve sabrımızı taşırmış durumda. Yeni bir golcü transfer etmemiz gerekiyor" şeklindeki açıklamasıyla Batshuayı'yi hedef alırken, takım arkadaşlarının da Belçikalı yıldıza karşı tavırlı oldukları ifade ediliyor.

Kaderi Valladolid ile oynanacak maça bağlı olan teknik direktör Marcelino'nun görevinde kalması halinde Batshuayi gönderilecek. Ancak bir teknik adam değişikliğinde Belçikalı forvetin ufak da olsa takımda kalma ihtimali doğabilir.

Chelsea'den kiralık olarak gelen Batshuayi, Valencia formasıyla 15'i LaLiga, 5'i ise Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 20 karşılaşmaya çıktı. Performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan 25 yaşındaki forvet, biri lig, biri Devler Ligi olmak üzere sadece 2 gole imza atabildi.