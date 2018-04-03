İspanya'daki festivalde boğa bir adamı öldürdü

İspanya'nın güneybatısındaki Jerez yakınlarındaki Arcos de la Frontera'da Paskalya'yı kutlamak için boğaların sokaklara salındığı festivalde bir adam hayatını kaybetti. Orta yaşlardaki adam, kızgın boğa tarafından göğsünden ve baldırından boynuzlanarak ağır biçimde yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın akciğerinin delindiği anlaşılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı hayvan tarafından yaralanan bir başka adamın ise hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı

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