İspanya Kral Kupası yarı finali El Clasico'ya sahne olacak

Barcelona ile Real Madrid, ilk maçı 6 Şubat'ta oynanacak olan İspanya Kral Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Şimdiden merakla beklenen bu derbi için geri sayım başladı.

Kupanın yarı final kura çekimlerinde Barcelona ile Real Madrid eşleşirken, öte yandan Real Betis, Valencia ile karşılaştı.

Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.

Lig derbisi ise 2 Mart'ta

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.