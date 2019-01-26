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İsmet Yılmaz’dan tartışma yaratan o sözlere açıklama!

İsmet Yılmaz’dan tartışma yaratan o sözlere açıklama!

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Hilmi Bilgin’e oy isterken “İnanıyorum ki bu sizin mahşerde beraat belgeniz olcaktır” sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Yılmaz İnternethaber’e yaptığı açıklamada “Biz emaneti ehline verin diyoruz” ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 17:13 - Güncelleme: 26-01-2019 17:13

Hatice Kübra Özdemir
İnternethaber-Ankara 

Daha önce Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinden bulunan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın, partisinin Sivas'ta belediye başkan adayı olarak gösterilen Hilmi Bilgin'e oy isterken söylediği "İnanıyorum ki bu sizin ruzi mahşerde (mahşer günü) beraat (kurtuluş) belgeniz olacaktır." sözleri tartışma yarattı. 

İsmet Yılmaz’dan sosyal medyada tepkilere neden olan bu sözleri için açıklama geldi. İnternethaber’e konuşan İsmet Yılmaz, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şunları söyledi:

"EMANETİ EHLİNE VERİN DİYORUZ"

“Biz emaneti ehline verin, diyoruz. O zaman doğru bir iş yapmış olursunuz.  Bir hayra vesile olan onu yapmış gibidir. Bu aday halk için hizmet ettiğinde onun yapacağı hizmetlere vesile olacak, onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecektir demek istedik. Biz belediye başkanlarını ayrım yapmaksızın halka hizmet götürsün diye seçiyoruz. Onlar hizmet götürdüğü zaman o hizmette sizler de ortak olacaksanız demek istiyoruz. 

"72 millete bir nazarla bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir”. Biz hiçbir zaman halka ayrımcılık yapmadık. Biz adayımız Hilmi Bilgin’e güveniyoruz ve yerel yönetimdeki hizmetlerin onun vesilesiyle geleceğine inanıyoruz. Ve onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecektir diyoruz. Biz halkımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayız”.

“Mahşerde beraat olacaktır” ifadesini sorduğumuz İsmet Yılmaz; “Bir kış günü dışarıda bulunan hayvanlara bir kap yemek vermek, yoksulu doyurmak sadakadır ve mahşerde insanın karşısına yaptığı bu iyilikler gelecektir. Bunun gibi, yapılan hizmetlere, iyiliklere vesile olmanın da aynı şekilde olacağı kastedilmiştir. Biz iyilikten, güzellikten başka bir şey düşünmeyiz” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2019 17:56 sizin yatacak yeriniz yok her iki cihanda

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İsmet Yılmaz
İSMET YILMAZ KİMDİR?

64. hükümette Milli Savunma Bakanı olan İsmet Yılmız kimdir ve aslen nerelidir. İşte İsmet Yılmaz'ın özgeçmişi; 1961 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gür

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