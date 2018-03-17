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İsmailağa'nın kritik ismi Abdulmetin Balkanlıoğlu'na gözaltı

İsmailağa'nın kritik ismi Abdulmetin Balkanlıoğlu'na gözaltı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 11:57 - Güncelleme: 17-03-2018 11:57

Türkiye’nin ‘Zeytindalı Harekatı’na ilk günden itibaren destek veren ve sohbetlerinde sürekli olarak Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında yer aldığını belirten açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu, cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alındı.

12 SAATTİR GÖZALTINDA: Sabah 09:05 uçağı ile Belçika’nın Başkenti Brüksel’e hareket eden Balkanlıoğlu, saat 11:00’da havaalanında polisler tarafından gözaltına alınırken yaklaşık 12 saattir küçük bir odada tutuluyor.

Alınan bilgilere göre, orada yaşayan Türk vatandaşlarının tepki göstermelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadan tutulduğu öğrenildi.

"NORMAL VATANDAŞLARA GAVUR ZULMÜ"
Gözaltında video çeken Balkanlıoğlu, hiçbir gerekçe olmadan gözaltına alındığını söyledi. Gözaltı gerekçesinin internetteki İslam’a dair konuşmalarının olabileceğini belirten Balkanlıoğlu, “Türkiye’nin altını oymaya çalışan eşkıyaları burada barındırırken normal vatandaşlara gavur zulmü denilen bir davranış var” ifadelerini kullandı.

Abdulmetin Balkanlıoğlu kimdir neden gözaltına alındı

 HAREKATA DESTEK VİDEOLARINI TAKİP EDİYORLARDI
Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun gözaltına alınması cemaatinin üyeleri tarafından skandal olarak değerlendirildi. Cemaat mensupları, Balkanlıoğlu’nun Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik konuşmalarını içeren videolarını Belçika polisinin izlediğini ve harekata yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyduklarını iddia etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 13:43 AMAN GÖNDERMEYİN, SİZDE KALSIN

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