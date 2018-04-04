İsmailağa Cemaati’nin yayınevinden ilginç tavsiye! Kocanızla cinsel ilişkiye girerken...

İsmailağa Cemaati’nin yayınevi Muallim Neşriyat’tan çıkan “Her anneye lazım” adlı kitap tartışma yarattı.

İsmailağa Cemaati’nin yayınevinden ilginç tavsiye! Kocanızla cinsel ilişkiye girerken...

İsmailağa Cemaati’nin yayınevi Muallim Neşriyat’tan çıkan “Her anneye lazım” adlı kitap tartışma yarattı. Kitapta kadınlara, cinsel ilişki sırasında “Allah dostlarını, alimleri” düşünmeleri tavsiye edilip böylelikle doğacak çocukların o kişilere benzeyeceği iddia edildi. Esma Muratoğlu’nun kaleme aldığı kitapta “Bir erkek hanımı ile cima ederken cima esnasında erkek de kadın da Allah dostlarını, alimleri salih insanları düşünür de bu birleşmeden hanımefendi hamile kalırsa, doğacak olan çocuğun kalp, beyin ve ruh yapısı o andaki hayale göre oluşur” ifadeleri yer aldı.

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İsmailağa Cemaati’nin yayınevinden ilginç tavsiye! Kocanızla cinsel ilişkiye girerken...

Kitapta ayrıca, bir annenin cinsel ilişki sırasında “yılan” hayal ettiği buna karşılık doğan çocuğunun da “yılan kılığında” olduğu iddiası ortaya atıldı. Kitapta “Nitekim, annenin cima halinde görüp hayal ettiği suretin doğacak çocuğun şekline tesir ettiği bilinmektedir. Hatta bir kadının yılan kılığında bir insan doğurduğu, bunun sebebi kendisine sorulduğunda, cima anında bir yılan gördüğünü söylediği rivayet edilmiştir.”
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İsmailağa Cemaati’nin yayınevinden ilginç tavsiye! Kocanızla cinsel ilişkiye girerken...

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İsmailağa Cemaati’nin yayınevinden ilginç tavsiye! Kocanızla cinsel ilişkiye girerken...

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