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İsmail Metin Temel orgeneral oldu

İsmail Metin Temel orgeneral oldu

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. YAŞ'ta 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 18:32 - Güncelleme: 02-08-2018 18:32

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası orgeneralliğe terfi ettirilen İsmail Metin Temel 2. Ordu Komutanı olarak Afrin harekatını yönetmişti.

İsmail Metin Temel 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün suikast listesinde 'öldürülecek ilk isim' olarak yer alıyordu.

Temel, bir önceki YAŞ toplantısında korgeneral rütbesindeyken terfisi 3 yıl erkene alınarak 2’nci Ordu Komutanlığına getirilmişti.

İsmail Metin Temel Afrin harekatından önce Fırat Kalkanı harekatını da yönetmişti.

Orgeneral rütbesine yükseltilen Temel 24 Haziran seçimleri öncesinden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alkışladığı gerekçesiyle İsmail Metin Temel'i eleştirmiş ve "onun apoletlerini sökeceğim" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ASSİVAS 02 Ağustos 2018 18:50 TEBRİK EDERİM KOMUTANIMIZI, APOLET SÖKÜLMEZ BÖYLE BİRİNE BÖYLE TAKILIR O APOLET,

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