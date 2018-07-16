İsmail Küçükkaya'dan takipçilerine 15 Temmuz tepkisi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın 15 Temmuz için paylaştığı fotoğrafa sosyal medyadan tepki yağdı. İsmail Küçükkaya gelen tepkilere Twitter hesabından cevap verdi.

Küçükkaya'nın 15 Temmuz sabahı, "15 Temmuz, yaşadığımız en büyük kabustu. İç savaşın eşiğinden döndüğümüz bir kabus. FETÖ kalkışması, milletçe ve Atatürkçü subaylarca püskürtüldü" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden büyük tepki geldi.

"HAH ŞİMDİ KÜFREDİN İŞTE RAHAT RAHAT"

Küçükkaya, gelen tepkilere "Sevgili arkadaşlar; linç edecekseniz yine edin. Edin de doğrusunu bilerek yapın. Bu fotoğraf 2016'dan. 15 Temmuz sonrası, Ankara Kızılaymeydanından. Hah şimdi küfredin işte rahat rahat" paylaşımıyla yanıt verdi.

"İŞTE O GÜN DE PAYLAŞMIŞIM"

Küçükkaya daha sonra, "Küfürbaz arkadaşlar... Linç meraklıları... İşte o gün de paylaşmışım." notuyla 2016 yılındaki fotoğrafı paylaştı.