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İsmail Küçükkaya'dan takipçilerine 15 Temmuz tepkisi

İsmail Küçükkaya'dan takipçilerine 15 Temmuz tepkisi

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 15 Temmuz sabahı paylaştığı fotoğrafa gelen tepkilere, "Sevgili arkadaşlar; linç edecekseniz yine edin. Bu fotoğraf 2016'dan. Hah şimdi küfredin işte rahat rahat" sözleriyle yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 22:29 - Güncelleme: 16-07-2018 22:29

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın 15 Temmuz için paylaştığı fotoğrafa sosyal medyadan tepki yağdı. İsmail Küçükkaya gelen tepkilere Twitter hesabından cevap verdi.

Küçükkaya'nın 15 Temmuz sabahı, "15 Temmuz, yaşadığımız en büyük kabustu. İç savaşın eşiğinden döndüğümüz bir kabus. FETÖ kalkışması, milletçe ve Atatürkçü subaylarca püskürtüldü" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden büyük tepki geldi.

"HAH ŞİMDİ KÜFREDİN İŞTE RAHAT RAHAT"

Küçükkaya, gelen tepkilere "Sevgili arkadaşlar; linç edecekseniz yine edin. Edin de doğrusunu bilerek yapın. Bu fotoğraf 2016'dan. 15 Temmuz sonrası, Ankara Kızılaymeydanından. Hah şimdi küfredin işte rahat rahat" paylaşımıyla yanıt verdi.

"İŞTE O GÜN DE PAYLAŞMIŞIM"

Küçükkaya daha sonra, "Küfürbaz arkadaşlar... Linç meraklıları... İşte o gün de paylaşmışım." notuyla 2016 yılındaki fotoğrafı paylaştı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • MİSAFİR 16 Temmuz 2018 23:17 İSMAİL BEYİ -SİZİ 15 TEMMUZ GECESİ -FOX- TV..DE SEYRETTİM ..SEYRETMEZ OLAYDIM..O KADAR ÇOK TEPKİ HAK ETTİNİZKİ ..BENCE KÜFÜR BİLE AZ ..SİZE..

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