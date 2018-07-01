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İsmail Küçükkaya isyan etti: Beni lime lime doğruyorlar

İsmail Küçükkaya isyan etti: Beni lime lime doğruyorlar

Seçim gecesi Muharrem İnce'nin seçimi Erdoğan'ın kazandığını söylediği telefon mesajını canlı yayında açıkladığı için bazı kesimlerin eleştirdiği İsmail Küçükkaya Twitter üzerinden isyan etti.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 13:53 - Güncelleme: 01-07-2018 13:53

24 Haziran seçimleri sonrası, CHP seçmeni ortalıktan kaybolan Cumhurbaşkanı adayıMuharrem İnce 'den bir mesaj beklerken, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya 'nın canlı yayında söyledikleri gündem olmuştu.'

'ADAM KAZANDI' DİYOR... Küçükkaya, İnce ile yaptığı telefon mesajlaşmasını paylaşarak "İnce 'Adam kazandı' diyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu andan sonra büyük bir tepki ile karşılaşan Küçükkaya yaşadıklarına Twitter üzerinden isyan etti ve şu mesajı paylaştı:

"LİNÇ EDİLİYORUM"... Arkadaşlar ben 'konu kapandı' dedim doğru; doğru ama sürekli linç ediliyorum. Herkes her gün konuşuyor. Beni lime lime doğruyorlar. Elbette ben de söz hakkımı kullanıyorum. Kullanacağım. Kendim bir şey demiyorum, gazetecilerin 'evet bu yapılan gazeteciliktir' yazılarını aktarıyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kurt-ay 01 Temmuz 2018 15:26 akrep gibi kendi kendilerini sokmaya başladılar bu chp liler,bu mahalle baskısını zevkle takip ediyoruz.

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