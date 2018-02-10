  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İsmail Kahraman: Çamlıca Camii’nin ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun

İsmail Kahraman: Çamlıca Camii’nin ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’a da damgasını vurduğunu belirterek, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının verilmesi talebinde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-02-2018 15:07 - Güncelleme: 10-02-2018 15:07

4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’a da damgasını vurduğunu belirterek, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının verilmesini önerdi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı başladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve yönetmen Semih Kaplanoğlu ile çok sayıda kitapsever katıldı.

''CAMİNİN ADI ERDOĞAN OLUR''
Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman, eskiden kongrelerin spor salonlarında yapıldığını, şimdi ise kongre ve kültür binalarının yaygınlaştığını kaydederek, “Ne kadar güzel bir şey, ne güzel gelişme. Cumhurbaşkanımızın damgasını vurduğu yerlerden birisi Türkiye’de olduğu gibi Üsküdar’dır. Ve inşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olur. Kendinin kabul edeceğini zannetmiyorum ama zorlayalım. Bu isim uygun değil mi? Oyunuza sığınıyorum. Kabul edenler ve kabul edenler? Saf demokrasi bu, oylama böyle yapılır” sözleri üzerine salondaki kitapseverler alkışladı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsmail Kahraman: Çamlıca Camii’nin ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 10 Şubat 2018 15:27 bırakın hocam ya bu işleri cami nin ismi çamıca camisi başka isme gerek yok yarın iktidar değişir bu sefer tutup ismini ali camii veli camii olarak değiştirir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat