İşlerine gitmişlerdi hayatlarının şokunu yaşadılar!

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasında çalışan işçiler, sabah iş yerine gittiklerinde makinelerin götürüldüğünü gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan ve tepki gösteren işçiler, duruma engel olmak ve yetkililere ulaşmak istedi ancak sonuç alamadı.

İşlerine gitmişlerdi hayatlarının şokunu yaşadılar!

Uzun zamandır ücretlerinin ödenmediğini belirten yaklaşık 30 işçi, fabrika önünde eylem yaptı. İşçilerden Hakan Güngör, "Cuma günü patronlar bizi İstanbul'a gönderdi. Müşterilerle görüştüm. Sabah haber aldık, buraya geldiğimizde makinelerin taşınmakta olduğunu gördük. Buradan kaçıyorlar. Bu kadar insan mağdur oldu. Tedarikçiler ve biz işçiler mağdur olduk. 40 civarında işçi, mağdur oldu. Gece içerdeki tüm ürünleri boşaltmışlar. Bize de cuma gününe kadar izin verdiler. Firma sanırım batmış, kaçmışlar. İşçilerin maaşlarını ödemeleri lazım" dedi.

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İşlerine gitmişlerdi hayatlarının şokunu yaşadılar!

İşçilerden Esra Çakıroğlu ise "Biz gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Halimiz ortada. Bize, 'Pazar gününe kadar ürünleri yetiştirin' dediler. Bir gün sonra tatile çıkardılar. Fabrikaya boşaltıp gitmişler. Biz emeğimizi kimden alacağız. Mağdur olduk" diye konuştu.

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İşlerine gitmişlerdi hayatlarının şokunu yaşadılar!

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İşlerine gitmişlerdi hayatlarının şokunu yaşadılar!


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