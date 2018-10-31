İşlerine gitmişlerdi hayatlarının şokunu yaşadılar!

Uzun zamandır ücretlerinin ödenmediğini belirten yaklaşık 30 işçi, fabrika önünde eylem yaptı. İşçilerden Hakan Güngör, "Cuma günü patronlar bizi İstanbul'a gönderdi. Müşterilerle görüştüm. Sabah haber aldık, buraya geldiğimizde makinelerin taşınmakta olduğunu gördük. Buradan kaçıyorlar. Bu kadar insan mağdur oldu. Tedarikçiler ve biz işçiler mağdur olduk. 40 civarında işçi, mağdur oldu. Gece içerdeki tüm ürünleri boşaltmışlar. Bize de cuma gününe kadar izin verdiler. Firma sanırım batmış, kaçmışlar. İşçilerin maaşlarını ödemeleri lazım" dedi.