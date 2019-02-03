İşler karışıyor! Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasında flaş gelişme

Kurtlar Vadisi dizisinin markası haline gelen Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanacak olması gündeme bomba gibi otururken, yaşanan yeni bir gelişme kafaları karıştırdı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi, ünlü oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL talep ederek eşi Nagehan Şaşmaz’a açtığı boşanma davasına yayın yasağı getirdi.

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