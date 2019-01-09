İşler iyice karıştı! Ece Erken-Demet Akalın kavgasına Bircan Bali de katıldı

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken ile Demet Akalın arasındaki mesaj polemiğine Bircan Bali de dahil oldu. Bali, programın bugünkü bölümünde Akalın'a "Bana da konuşma yasağı aldır. Yoksa geçmişte Seren Serengil’le yaşadığın davaları ortaya çıkaracağım” deyince ünlü popçu hemen harekete geçti.
Eski eşi Serkan Uçar'ın kendisini, oğlu Eymen'i almak için mahkemeye verdiğini açıklayan Ece Erken, olaya dahil olan Demet Akalın'la ilgili mesajlaşmaları 'Söylemezsem Olmaz' programında ifşa edince ortalık karıştı. Ünlü sunucu canlı yayında Akalın için şunları söyledi;
Yapma, şarkılarınla gündeme gel! 2 ay önce Serkan Uçar ve ailesine ağır sözler söyleyen Demet Akalın, dün Serkan Uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu"
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