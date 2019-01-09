İşler iyice karıştı! Ece Erken-Demet Akalın kavgasına Bircan Bali de katıldı

"Hiç cevap vermedim sana ama sen benim evladıma hakaret eden, bana tehditle, şantajla, hakaret eden insanlarla eski dostum dersen senin foyanı ortaya çıkarırım! İnsanların namusuyla oynadığını biliyorum. Sen Uçar ailesiyle ilgili 2 ay önce ne iftiralar attın...