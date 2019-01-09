İşler iyice karıştı! Ece Erken-Demet Akalın kavgasına Bircan Bali de katıldı

Beyaz TV sunucusu Ece Erken ile ünlü popçu Demet Akalın arasındaki mesaj polemiği devam ederken Bircan Bali de bugün yaptığı zehir zemberek bir açıklamayla kavgaya dahil oldu.

İşler iyice karıştı! Ece Erken-Demet Akalın kavgasına Bircan Bali de katıldı

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken ile Demet Akalın arasındaki mesaj polemiğine Bircan Bali de dahil oldu. Bali, programın bugünkü bölümünde Akalın'a "Bana da konuşma yasağı aldır. Yoksa geçmişte Seren Serengil’le yaşadığın davaları ortaya çıkaracağım” deyince ünlü popçu hemen harekete geçti.

19
İşler iyice karıştı! Ece Erken-Demet Akalın kavgasına Bircan Bali de katıldı

Eski eşi Serkan Uçar'ın kendisini, oğlu Eymen'i almak için mahkemeye verdiğini açıklayan Ece Erken, olaya dahil olan Demet Akalın'la ilgili mesajlaşmaları 'Söylemezsem Olmaz' programında ifşa edince ortalık karıştı. Ünlü sunucu canlı yayında Akalın için şunları söyledi;

29
İşler iyice karıştı! Ece Erken-Demet Akalın kavgasına Bircan Bali de katıldı

"Hiç cevap vermedim sana ama sen benim evladıma hakaret eden, bana tehditle, şantajla, hakaret eden insanlarla eski dostum dersen senin foyanı ortaya çıkarırım! İnsanların namusuyla oynadığını biliyorum. Sen Uçar ailesiyle ilgili 2 ay önce ne iftiralar attın...

39
İşler iyice karıştı! Ece Erken-Demet Akalın kavgasına Bircan Bali de katıldı

Yapma, şarkılarınla gündeme gel! 2 ay önce Serkan Uçar ve ailesine ağır sözler söyleyen Demet Akalın, dün Serkan Uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu"

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro