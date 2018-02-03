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İşlediği cinayeti 3 gün sonra itiraf etti

İşlediği cinayeti 3 gün sonra itiraf etti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde itiraf ettiği cinayet sonrası gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin cinsel ilişki teklifi yüzünden işlendiği anlaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 21:36 - Güncelleme: 03-02-2018 00:22

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde genç bir kadın kendisi ile cinsel ilişkiye girmek isteyen şahsı bıçakladığını 3 gün sonra polise gidip polise itiraf etti. Ekipler eve gittiklerinde şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 29 Ocak tarihinde Safranbolu’nun Esentepe Mahallesi’nde A.Y. (54) isimli şahsın villasında meydana geldi. Kendisi ile cinsel ilişkiye girmek isteyen şahsı bıçaklayarak yaralayan F.E. isimli genç kadın, vicdan azabına dayamayarak 3 gün sonra polise gidip yaşadıklarını anlatınca cinayet ortaya çıktı.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

Öldürdüğü şahsın aracını alarak ilçeyi terk ettikten 3 gün sonra geri gelerek Karabük Emniyet Müdürlüğüne gelen F.E. isimli şahıs burada başından geçenleri polislere anlattı. F.E. polise verdiği ifadede 29 Ocak Pazartesi akşamı daha önceden tanıdığı A.Y. (54) isimli şahsın kendisini telefonla arayarak buluştuklarını belirterek, “Çarşıda buluştuktan sonra A.Y.’nin evine giderek burada alkol aldık. Daha sonra evden çıkmak istediğim sırada A.Y. bana cinsel ilişki teklif etti. Ben karşı çıkınca bıçak çekerek tehdit edince tartışmaya başladık. Bir anlık boşluğunda ben elindeki bıçağı alarak yaraladım. Kanlar içinde yere düşünce bende A.Y.’ye ait araçla Safranbolu’dan ayrıldım. Bir müddet sonra vicdan azabı çekince geri gelip teslim oldum” dedi.

F.E.’nin verdiği ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler Safranbolu ilçesinde A.Y. isimli şahsın villasına gidererek, şahsın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından A.Y.’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

“KEŞİF YAPTIRILDI”

Emniyetteki ifadesinin ardından Savcılığa sevk edilen 17 yaşındaki F.E. buradaki ifadesinin ardından yeniden cinayetin yaşandığı eve getirilerek keşif yaptırıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı villada Safranbolu Cumhuriyet Savcısı’nın gözetiminde yapılan keşif sonrası F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan F.E. isimli şahsın daha önce yurtta kaldığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2018 01:39 acı içinde acı sakın kimse yanlış anlamasın olayın dogrulugu ne derece dogru bilemem ama adamın yaptıgı çirkeflik tabikide sen 17 yaşında bir kız olarak tadıgın biride olsa 54 yaşında bir adamın evinde ne işin var hadi gittin birde içki içmen ne acayip ben ölenide tutmuyorum ama insanlık iyice hezimete ugramış her ikisinin yaptıgıda çirkeflik

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