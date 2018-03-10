İslam'ın güncellenmesi ne demek Ahmet Hakan yazdı

İslam'ın güncellenmesi tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün "Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar." diye konuşmuştu. Tartışmalar üzerine Erdoğan dün bu sözlerine açıklık getirdi ve "Allah'ın, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize açıkça ifade ettiği hükümler, yani naslar asla değişmemiştir, değişmeyecektir." ifadelerini kullandı. Peki Erdoğan ne demek istedi. Gündemin sıcak konusunu Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ele aldı.

"İslam’ın güncellenmesi ne demektir, nasıl olur?" başlıklı köşe yazısında Hakan, "İslam'ın güncellenmesi şart" dedi ve nasıl olması gerektiğini yazdı:

NE DEMEK İSLAM'IN GÜNCELLENMESİ?

"İslam’ı değiştirmek midir? İslam’ı reforme etmek midir? Hayır! Tabii ki hayır! Tabii ki temel kaynaklarda zerre değişim olmaz. Peki ne değişir? Zaman değiştikçe...

- Yorumlar değişir.

- Bakış açısı değişir.

- Geçmiş zaman âlimlerinin verdikleri içtihada dayalı hükümler değişir.

- Kullanılan dil ve üslup değişir.

- Erkek egemen okuma biçimi değişir.



Bu ‘güncelleme’ olayını... En güzel Mehmet Âkif anlatmıştır. Dediği şudur Âkif’in: “Doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.”

‘Asansörde halvet’, ‘kadın dövmenin incelikleri’, ‘ketçap azdırır’, ‘battaniye şehvete yol açar’ türü abuk sabukluklar... İslam’ı asrın idrakinden, çağın anlayışından kaçırma avanaklığının daniskasıdır.

Hatta bırakın İslam’ı asrın idrakinden, çağın anlayışından kaçırma avanaklığını... Asrın idrakinin, çağın anlayışının İslam’la alay etmesine yol açma hödüklüğünden başka bir şey değildir."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

Erdoğan'dan İslam'ın güncellenmesi açıklaması

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