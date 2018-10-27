İslami Cihad Hareketi: İsrail'le ateşkese varıldı

İsrail Gazze'nin farklı bölgelerindeki hava saldırılarına devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İslami Cihad Hareketi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.

Filistin yerel kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Filistinli direniş gruplarına ait birkaç noktayı vurduğunu aktardı. İsrail'in saldırıları nedeniyle bazı okullarda tatil ilan edildi. Saldırılarda 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı belirtildi.



80 HEDEF VURULMUŞTU

Öte yandan İsrail televizyonuna göre, İsrail ordusu Gazze'ye karşı büyük bir operasyona hazırlanıyor. İsrail ordusu, savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğunu açıklamıştı.

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