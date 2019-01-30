Islam Slimani'den Fenerbahçe'yi zora sokacak hamle!

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı ancak geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaratan Cezayirli golcü İslam Slimani, sarı-lacivertli takımdan ayrılmama kararı aldı. Bu sebeple Feenrbahçe'nin Benfica'dan kiralamak istediği Şilili golcü Nicolas Castillo transferi zora girdi.

Islam Slimani görüştüğü kulüplerle henüz anlaşma sağlayamadı. Cezayirli golcü gitmek istiyor ama kulüp bulamıyor. Fenerbahçe için Slimani olayı büyük bir çıkmaza girmek üzere.

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