Islak mendille ağzını sildi bu hale geldi! Akılalmaz olay

Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünün aslında bizler için zararlı olduğunun farkında değiliz. Onlardan biri de ıslak mendil. Suya erişemediğimiz anlarda kullandığımız ıslak mendil, başımıza büyük işler açabilir. Tıpkı 8 yaşındaki bu küçük kız çocuğu gibi.

Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünün aslında bizler için zararlı olduğunun farkında değiliz. Onlardan biri de ıslak mendil. Suya erişemediğimiz anlarda kullandığımız ıslak mendil, başımıza büyük işler açabilir. Tıpkı 8 yaşındaki bu küçük kız çocuğu gibi. Twitter

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Lavaboya gidemediğimiz zamanlarda çözüm yolu olarak gördüğümüz ıslak mendil kullanımı bakın 8 yaşındaki kız çocuğunu nasıl bir hale getirdi... Connectict Tıp Üniversitesi'nde dermatoloji ve pediatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızın tedavi sürecinde ıslak mendillerin zararını araştırmaya başladı.

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BU MADDEYE DİKKAT; Birçok çocuğun aynı ya da benzer reaksiyonları verdiğini gördükten sonra ıslak mendillerin içinde bulunan 'methylisothiazolinone' maddesinin alerjen olduğunu tespit etti.

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