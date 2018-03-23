İŞKUR taşeron işçi sınav sonucu-kesin liste 2018

İŞKUR taşeron işçi kadroya geçiş sınav sonuçları açıklandı. 2 Nisan'da kadroya geçecek taşeron işçi tam isim listesi yayınlandı.

İŞKUR tarafından taşeron işçilerin kadroya geçiş sınav sonuçları açıklandı. İŞKUR bünyesinde çalışan taşeron işçilerin 696 sayılı KHK hükümlerine göre sürekli işçi kadrosuna geçebilmeleri için yapılan sınav sonuçları belli oldu.

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İŞKUR TAŞERON KADRO SINAV SONUÇLARI: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) taşeron işçilerin kadro sınav sonuçlarını açıkladı. Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden yayımlanan duyuru ile İŞKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde aşçı, güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmeti personellerinin sınav sonuçları açıklandı.

Taşeron işçilerin sürekli kamu işçisi statüsüne alınması kapsamında yapılan sözlü sınavda adayların tamamı başarılı oldu. Sınava katılan 98 aday başarılı sayılarak kadroya geçme hakkı kazandı.

İŞKUR Genel Müdürlüğünde daimi işçisi olma hakkını kazanan taşeron işçilerin isim listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Türkiye İş Kurumunun internet adresinden yayınlanan bu duyuru tebligat yerine geçecek olup, ilgilere ayrıca tebligat yapılmayacağı vurgulandı. Taşeron işçiler 2 Nisan 2018 tarihinde toplu olarak kadroya geçecekler.