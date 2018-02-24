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İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nun bazı bölgelerinde 16 saat su kesintisi yapacak.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 15:04 - Güncelleme: 24-02-2018 15:04

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nun bazı bölgelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.  Su Alamayacak Bölgeler:

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.

Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri.

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