  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İSKİ'den 'fatura tahsilatı' uyarısı

İSKİ'den 'fatura tahsilatı' uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşları, yetkili olmayan yerlerden gerçekleştirilecek fatura ödemelerinin mağduriyete sebep olabileceği yönünde uyardı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-02-2018 11:33 - Güncelleme: 02-02-2018 11:33

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun abone memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflediği, tahsilat ağının güvenli ve 7 gün, 24 saat ulaşılabilir bir şekilde yönetildiği belirtildi. 

Her mecrada güvenli tahsilat altyapısı tesis edilerek, tahsilat hizmetinin etkin ve yaygın bir şekilde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak zaman zaman İstanbulluların yetkili olmayan yerlerden gerçekleştirdikleri İSKİ fatura ödemeleri mağduriyete sebep olabilmektedir. İSKİ, kurumsal web sitesi (www.iski.gov.tr) üzerinden, İSKİ cep uygulamaları, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr), Alo 185, PTT, anlaşmalı bankalar ve İSKİ veznelerinden fatura tahsilatı yapmaktadır. Ayrıca, yetkili ödeme merkezleri üzerinden de ödeme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kurumumuzla ilişkisi olmayan, yetkisiz veya kötü niyetli kişilerce abonelerimiz zaman zaman mağdur edilebilmektedir."

Vatandaşların yetkili ödeme merkezlerini "http://www.iski.istanbul/web/tr-TR/musteri-hizmetleri/odeme-noktalari" internet adresinden veya faturalarının arkasındaki bölümden öğrenebileceklerine dikkati çekilen açıklamada, abonelerin mağdur olmamaları için fatura ödemelerinde bahsi geçen hususlara dikkat etmesi istendi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İSKİ'den 'fatura tahsilatı' uyarısı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat