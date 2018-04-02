İSKİ su kesintisi Fatih'te sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İSKİ su kesintisi Fatih'te sular ne zaman gelecek soruları bugün musluğunu açan binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bakım nedeni ile Fatih'in birçok ilçesinde bugün sular kesik olacak. 2 Nisan pazartesi Pazar İSKİ su kesintisi listesine bakıldığında yapılan uyarıu şöyle...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Münzevi-Edirnekapı Ana İsale Hattında meydana gelen arızadan dolayı Fatih’teki bazı mahallelerde 2 Nisan günü (Bugün) su kesintisi olacağını duyurdu.

İŞTE KESİNTİNİN YAŞANACAĞI YERLER: İSKİ’den yapılan açıklamada, “Münzevi-Edirnekapı Ana İsale Hattında meydana gelen arıza sebebiyle, Fatih İlçesi Kalenderhane, Haseki Sultan, Şehremini, Topkapı, Molla Gürani, Akşemsettin, Karagümrük, Atikali, Ali Kuşçu, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat, Ayvansaray, Molla Fenari, Beyazıt, Süleymaniye, Molla Hüsrev, Derviş Ali, İskender Paşa, Seyit Ömer ve Hırka i Şerif mahallelerine 2 Nisan pazartesi günü saat 06.00’ya kadar su verilemeyecektir” denildi.