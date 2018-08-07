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İSKİ su kesintisi Başakşehir'de sular ne zaman gelecek saati

İSKİ su kesintisi Başakşehir'de sular ne zaman gelecek saati

BAŞAKŞEHİR'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek 7 Ağustos salı günü İSKİ su kesintisi listesi haberimizde. Bugün Başakşehir'de 08.00 ile 20.00 saatleri arasında İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.Mahalleri'nde sular kesik olacak.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 11:10 - Güncelleme: 07-08-2018 11:10

BAŞAKŞEHİR İSKİ'den gelen son haber 20 ilçeyi korkuttu, 12 saatlik su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek, sular ne zaman gelecek sorularının yanıtı haberimizde. İSKİ'nin yaptığı son duyuruya göre İstanbul'un 20 ilçesinde bugün 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. İşte su kesintisi yaşanacak iller ve suların geleceği saat...

Başakşehir'nin bugün 08.00'den itibaren 12 saat boyunca İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanacak.  

SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK: İSKİ'den yapılan açıklamada, "3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden bugün 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi olduğunu duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle: "3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir."

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER:

 Başakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

Esenler'in; Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri.

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı    Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı.

Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı.

Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.
Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri.

Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi.
Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.

Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır  Mahalleleri.
Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Kağıthane'nin; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri.

Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri.

Eyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları.

Sultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

Bayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.
Gaziosmanpaşa'nın; Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri.

Şişli'nin; 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, 
Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri

Beşiktaş'ın, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

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